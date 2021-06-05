"Кайрат" в пролете? Фаворит Боранбаева заинтересовал "Тоттенхэм"

Агент Шандор Варга, представляющий интересы тренера Сергея Реброва, сообщил, что украинский специалист интересен руководству лондонского "Тоттенхэма".

"Интерес "Тоттенхэма"? У меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в "Ференцвароше". Он там пришелся к месту, и мы обсуждали его работу несколько раз. Так что это тоже не утка. Также возможно, что Сергей возглавит арабский клуб. У нас есть как минимум восемь предложений", - цитирует Варгу Сsakfoci.hu.

4 июня "Ференцварош" объявил об уходе Реброва с поста главного тренера. Украинский специалист был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством "Ференцварош" в третий раз подряд выиграл чемпионство.

До "Ференцвароша", который пробивался в групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов, Сергей Ребров работал главным тренером киевского "Динамо" и саудовского клуба "Аль-Ахли".

"Кайрат" нашел замену Шпилевскому? Боранбаев прояснил ситуацию

Ранее сообщалось, что в услугах украинского специалиста заинтересован "Кайрат". Так, владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва.

Нынешним наставником "Кайрата" Алексеем Шпилевским недовольны болельщики. После 14 туров алматинский клуб занимает третье место, отставая на 12 очков от лидирующей "Астаны". В прошлом сезоне "Кайрат" под руководством Шпилевского выиграл первое за 16 лет чемпионство.

Владельца "Кайрата" призвали избавиться от Шпилевского

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