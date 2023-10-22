Камбеком завершилось лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом"

"Челси" и "Арсенал" разошлись миром в девятом туре английской премьер-лиги (АПЛ). Лондонское дерби порадовало фанатов четырьмя голами, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершился боевой ничьей - 2:2. На 15-й минуте хозяева открыли счет, когда Коул Палмер реализовал пенальти. А сразу после перерыва, на 48-й минуте, Михаил Мудрик удвоил преимущество синих.

Но "Арсенал", который еще ни разу не проигрывал в АПЛ 2023/24, не собирался сдаваться. На 77-й минуте голом отметился Деклан Райс, а на 84-й Леандро Троссард спас для канониров ничью.

Теперь в активе "Арсенала" 21 балл. Команда Микеля Артеты делит первое место с "Манчестер Сити". В понедельник их может обойти "Тоттенхэм", если обыграет "Фулхэм". А вот у "Челси" Маурисио Поччеттино 12 очков и девятая строчка в таблице.