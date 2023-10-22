Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Камбеком завершилось лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом"

Камбеком завершилось лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом"
©ФК "Арсенал"

"Челси" и "Арсенал" разошлись миром в девятом туре английской премьер-лиги (АПЛ). Лондонское дерби порадовало фанатов четырьмя голами, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершился боевой ничьей - 2:2. На 15-й минуте хозяева открыли счет, когда Коул Палмер реализовал пенальти. А сразу после перерыва, на 48-й минуте, Михаил Мудрик удвоил преимущество синих.

Но "Арсенал", который еще ни разу не проигрывал в АПЛ 2023/24, не собирался сдаваться. На 77-й минуте голом отметился Деклан Райс, а на 84-й Леандро Троссард спас для канониров ничью.

Теперь в активе "Арсенала" 21 балл. Команда Микеля Артеты делит первое место с "Манчестер Сити". В понедельник их может обойти "Тоттенхэм", если обыграет "Фулхэм". А вот у "Челси" Маурисио Поччеттино 12 очков и девятая строчка в таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 0 2 19-7 21
2 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
3 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
4 Тоттенхэм Хотспур 8 6 2 0 18-8 20
5 Ньюкасл Юнайтед 9 5 1 3 24-9 16
6 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7 Брайтон энд Хов Альбион 9 5 1 3 22-18 16
8 Манчестер Юнайтед 9 5 0 4 11-13 15
9 Вест Хэм Юнайтед 8 4 2 2 15-12 14
10 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11 Кристал Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 9 3 2 4 11-15 11
13 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15 Ноттингем Форест 9 2 4 3 10-12 10
16 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20 Шеффилд Юнайтед 9 0 1 8 7-24 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол АПЛ Челси Арсенал Манчестер Сити Тоттенхэм

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus