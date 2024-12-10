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Исключат из АПЛ? Появились новые подробности по скандальному делу "Ман Сити"

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Исключат из АПЛ? Появились новые подробности по скандальному делу "Ман Сити" ©ФК "Манчестер Сити"

Появились новые подробности по делу английского футбольного клуба "Манчестер Сити", которого обвинили в финансовых нарушениях, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Times.

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Появились новые подробности по делу английского футбольного клуба "Манчестер Сити", которого обвинили в финансовых нарушениях, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Times.

В феврале 2023 года АПЛ (английская премьер-лига) обвинила "горожан" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

По информации источника, речь идет не о 115, а о 130 нарушениях. Это произошло из-за путаницы с определенными правилами. Лиге пришлось внести правки. 

Отмечается, что решения могут быть оглашены в январе, однако количество обвинений и сложность дела могут привести к тому, что оглашение вердикта может быть отложено. 

"Сити" может быть лишен большого количества очков или понижен в классе, если будут доказаны наиболее серьезные обвинения. В этом случае клуб почти наверняка подаст апелляцию, на рассмотрение которой может уйти от шести до восьми месяцев.

Если будет принято решение о переводе "горожан" в низший дивизион, коллегия может отложить исполнение наказания до рассмотрения апелляции.

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Напомним, "Сити" ранее обвинили в нарушении правил финансового фэйр-плей в течение девяти лет и в отказе сотрудничать в последующем расследовании

В этом сезоне "горожане" после 15 туров чемпионата Англии набрал 27 очков и идут на четвертом месте.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
4 Манчестер Сити 15 8 3 4 27-21 27
5 Ноттингем Форест 15 7 4 4 19-18 25
6 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7 Брайтон энд Хов Альбион 15 6 6 3 25-22 24
8 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 2 7 31-19 20
12 Ньюкасл Юнайтед 15 5 5 5 19-21 20
13 Манчестер Юнайтед 15 5 4 6 19-18 19
14 Вест Хэм Юнайтед 15 5 3 7 20-28 18
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Лестер Сити 15 3 5 7 21-30 14
17 Кристал Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 15 2 3 10 23-38 9
20 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5

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