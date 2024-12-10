Исключат из АПЛ? Появились новые подробности по скандальному делу "Ман Сити"

Появились новые подробности по делу английского футбольного клуба "Манчестер Сити", которого обвинили в финансовых нарушениях, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Times.

В феврале 2023 года АПЛ (английская премьер-лига) обвинила "горожан" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

По информации источника, речь идет не о 115, а о 130 нарушениях. Это произошло из-за путаницы с определенными правилами. Лиге пришлось внести правки.

Отмечается, что решения могут быть оглашены в январе, однако количество обвинений и сложность дела могут привести к тому, что оглашение вердикта может быть отложено.

"Сити" может быть лишен большого количества очков или понижен в классе, если будут доказаны наиболее серьезные обвинения. В этом случае клуб почти наверняка подаст апелляцию, на рассмотрение которой может уйти от шести до восьми месяцев.

Если будет принято решение о переводе "горожан" в низший дивизион, коллегия может отложить исполнение наказания до рассмотрения апелляции.

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Напомним, "Сити" ранее обвинили в нарушении правил финансового фэйр-плей в течение девяти лет и в отказе сотрудничать в последующем расследовании

В этом сезоне "горожане" после 15 туров чемпионата Англии набрал 27 очков и идут на четвертом месте.