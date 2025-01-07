Илон Маск собрался купить клуб АПЛ

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, прокомментировал слухи о возможной покупке его сыном футбольного клуба "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

"Да, он действительно хочет купить "Ливерпуль", но это не значит, что купит. Его бабушка родом из Ливерпуля, поэтому там есть много родственников", - заявил Маск-старший Times Radio.

Отметим, что в 2022 году Маск рассуждал о покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 53-летний Илон Маск, чей капитал оценивается Forbes в 425,2 миллиарда долларов, занимает первое место в списке самых богатых людей мира. Тем временем "Ливерпуль" после 19 туров уверенно лидирует в таблице Английской премьер-лиги, набрав 46 очков и опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.

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