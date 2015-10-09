Хусанова включили в тройку лучших игроков АПЛ, но есть нюанс

Портал ExtraTimeTalk составил рейтинг лучших футболистов английской премьер-лиги (АПЛ) из Азии, в который вошёл защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, передают Vesti.kz.

Лидеры рейтинга

Первое место в списке занял вингер "Брайтон энд Хоув Альбион" Каору Митома. Японец уже несколько сезонов остаётся ключевой фигурой команды, стабильно выступающей в верхней части таблицы АПЛ. В активе Митомы 25 голов и 10 результативных передач в 116 матчах за "Брайтон", а также статус, по мнению авторов рейтинга, лучшего азиатского игрока чемпионата Англии на данный момент.

Вторую строчку занял ещё один японец, опорный полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо. Несмотря на ограниченное игровое время из-за высокой конкуренции, японец выиграл с "красными" премьер-лигу и остаётся важной ротационной фигурой команды. За мерсисайдцев он провёл 83 матча и отметился двумя голами.

Хусанов — ставка на будущее

Третье место рейтинга досталось защитнику "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, который оказался самым молодым участником топ-3. Авторы рейтинга отметили сложность его положения в составе чемпионов Англии:

"С такими центральными защитниками, как Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Натан Аке, в составе Хусанову было непросто пробиться в основной состав. Иногда он играл на позиции правого защитника, но и там ему приходилось сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны Матеуса Нюньеса. Тем не менее, Хусанов остается надеждой на будущее для манчестерского клуба".

Самый дорогой игрок Узбекистана

Напомним, Абдукодир Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим узбекским футболистом в истории. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 10 матчей во всех турнирах, продолжая адаптацию к требованиям команды Пепа Гвардиолы.

