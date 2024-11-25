Холанду грозит тюрьма из-за выходки на 33 тысячи тенге

Эрлинг Холанд, звезда английского "Манчестер Сити", оказался в центре необычной ситуации. Норвежскому нападающему грозит один день тюремного заключения в Швейцарии из-за неоплаченного штрафа в размере всего 60 франков (33 тысячи тенге). Инцидент произошел 25 октября в кантоне Во, расположенном в западной части страны, передают Vesti.kz.

По швейцарским законам, если норвежец в следующий раз посетит страну и штраф не будет погашен, ему придется провести сутки под стражей.

Однако, как отмечает издание Blick, избежать заключения будет довольно просто - достаточно оплатить задолженность, возможно, с небольшими дополнительными сборами.

Холанд, один из самых высокооплачиваемых футболистов мира, еженедельно получает около 433 тысяч евро (225 миллионов тенге), а его годовой доход превышает 21,5 миллиона швейцарских франков. Более того, "Манчестер Сити" предложил ему новый контракт, который может сделать норвежского нападающего самым высокооплачиваемым игроком за всю историю английской премьер-лиги.

Поэтому инцидент кажется особенно абсурдным, если учесть астрономические доходы футболиста. Предположительно, штраф мог быть выписан Холанду за превышение скорости.

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Эрлинг, наверняка, вернется в Швейцарию, так как его отец, Альф-Инге Холанд, живет в Андерматте с 2023 года, и следующий визит к семье может обернуться для футболиста неожиданными проблемами, если штраф так и останется неоплаченным.

Вероятность ареста невелика, однако бомбардиру стоит решить этот вопрос заранее, чтобы не оказаться "за решеткой" при следующем визите в Швейцарию.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. На данный момент рыночная стоимость нападающего оценивается в 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ норвежец забил 12 голов в 12 матчах.

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