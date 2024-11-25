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Холанду грозит тюрьма из-за выходки на 33 тысячи тенге

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Холанду грозит тюрьма из-за выходки на 33 тысячи тенге ©ФК "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд, звезда английского "Манчестер Сити", оказался в центре необычной ситуации. Норвежскому нападающему грозит один день тюремного заключения в Швейцарии из-за неоплаченного штрафа в размере всего 60 франков (33 тысячи тенге). Инцидент произошел 25 октября в кантоне Во, расположенном в западной части страны, передают Vesti.kz.

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Эрлинг Холанд, звезда английского "Манчестер Сити", оказался в центре необычной ситуации. Норвежскому нападающему грозит один день тюремного заключения в Швейцарии из-за неоплаченного штрафа в размере всего 60 франков (33 тысячи тенге). Инцидент произошел 25 октября в кантоне Во, расположенном в западной части страны, передают Vesti.kz.

По швейцарским законам, если норвежец в следующий раз посетит страну и штраф не будет погашен, ему придется провести сутки под стражей. 

Однако, как отмечает издание Blick, избежать заключения будет довольно просто - достаточно оплатить задолженность, возможно, с небольшими дополнительными сборами.


Холанд, один из самых высокооплачиваемых футболистов мира, еженедельно получает около 433 тысяч евро (225 миллионов тенге), а его годовой доход превышает 21,5 миллиона швейцарских франков. Более того, "Манчестер Сити" предложил ему новый контракт, который может сделать норвежского нападающего самым высокооплачиваемым игроком за всю историю английской премьер-лиги.

Поэтому инцидент кажется особенно абсурдным, если учесть астрономические доходы футболиста. Предположительно, штраф мог быть выписан Холанду за превышение скорости.

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Эрлинг, наверняка, вернется в Швейцарию, так как его отец, Альф-Инге Холанд, живет в Андерматте с 2023 года, и следующий визит к семье может обернуться для футболиста неожиданными проблемами, если штраф так и останется неоплаченным.

Вероятность ареста невелика, однако бомбардиру стоит решить этот вопрос заранее, чтобы не оказаться "за решеткой" при следующем визите в Швейцарию.


Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. На данный момент рыночная стоимость нападающего оценивается в 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ норвежец забил 12 голов в 12 матчах.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
10 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

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Холанд Эрлинг Манчестер Сити Швейцария Норвегия Штраф Футбол АПЛ

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