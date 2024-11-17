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Англия
Вчера 18:17
 

Холанд получил хорошую новость перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

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Холанд получил хорошую новость перед матчем с Казахстаном в Лиге наций ©ФК "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" работает над продлением контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, передает Vesti.kz.

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Английский "Манчестер Сити" работает над продлением контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, передает Vesti.kz.

Как стало известно Mirror, его хотят сделать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. Ему готовят предложение, по которому он будет получать 500 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас самую большую зарплату в английских клубах имеет Кевин де Брюйне – 400 тысяч фунтов в неделю.

Проблема в переговорах с Холандом упирается в пункт о выкупе. Представители игрока хотят оставить прописанные в этом пункте 150 миллионов фунтов. При этом "Манчестер Сити" предпочел бы убрать этот пункт.

Напомним, норвежец с 2022 года выступает за "Манчестер Сити". В составе "горожан" Холанд дважды выиграл АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Сегодня, 17 ноября, он в составе сборной Норвегии сыграет против Казахстана в Лиги наций.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Холанд Эрлинг Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Норвегия АПЛ

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