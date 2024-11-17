Холанд получил хорошую новость перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Английский "Манчестер Сити" работает над продлением контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, передает Vesti.kz.

Как стало известно Mirror, его хотят сделать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. Ему готовят предложение, по которому он будет получать 500 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас самую большую зарплату в английских клубах имеет Кевин де Брюйне – 400 тысяч фунтов в неделю.

Проблема в переговорах с Холандом упирается в пункт о выкупе. Представители игрока хотят оставить прописанные в этом пункте 150 миллионов фунтов. При этом "Манчестер Сити" предпочел бы убрать этот пункт.

Напомним, норвежец с 2022 года выступает за "Манчестер Сити". В составе "горожан" Холанд дважды выиграл АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Сегодня, 17 ноября, он в составе сборной Норвегии сыграет против Казахстана в Лиги наций.