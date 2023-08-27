Холанд подвергся атаке фаната во время матча "Манчестер Сити" в АПЛ

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд подвергся атаке со стороны фаната, сообщают Vesti.kz.

Это произошло во время гостевого матча третьего тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед".

Трибуны на арене "Брэммел Лэйн" располагаются близко к полю. И неизвестный спрыгнул на игрока прямо с них. Благо, охрана отреагировала очень быстро и игроку не было нанесено никаких повреждений.

Напомним, "Манчестер Сити", лидирующий в АПЛ, выиграл третий матч подряд. Холанд забил гол в ворота "Шеффилд Юнайтед", а также не реализовал пенальти.

Фото: football365.com

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