Англия
Сегодня 15:50
 

Холанд переписал историю АПЛ: этого ждали несколько лет

Холанд переписал историю АПЛ: этого ждали несколько лет ©x.com/ManCity

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился результативным действием в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона", который завершился ничьей — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Норвежский бомбардир хладнокровно реализовал 11-метровый удар на 41-й минуте встречи, не оставив шансов вратарю соперника.

По данным аналитической платформы Opta, этот мяч стал юбилейным — 35 000-м в истории АПЛ с момента основания турнира.

Отметка в 30 тысяч голов была пройдена четыре года и 131 день назад. Тогда исторический мяч забил нападающий "Бернли" Крис Вуд в августе 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Холанд уже настрелял 20 голов в 21 матче и уверенно лидирует в списке лучших снайперов сезона-2025/26.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

