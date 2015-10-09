Холанд переписал историю АПЛ: этого ждали несколько лет

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился результативным действием в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона", который завершился ничьей — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Норвежский бомбардир хладнокровно реализовал 11-метровый удар на 41-й минуте встречи, не оставив шансов вратарю соперника.

По данным аналитической платформы Opta, этот мяч стал юбилейным — 35 000-м в истории АПЛ с момента основания турнира.

Отметка в 30 тысяч голов была пройдена четыре года и 131 день назад. Тогда исторический мяч забил нападающий "Бернли" Крис Вуд в августе 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Холанд уже настрелял 20 голов в 21 матче и уверенно лидирует в списке лучших снайперов сезона-2025/26.

35,000 - Erling Haaland has scored the 35,000th @premierleague goal, four years and 131 days after the 30,000th by Burnley's Chris Wood against Leeds United in August 2021. Landmark. pic.twitter.com/Lhl9oK9Oix — OptaJoe (@OptaJoe) January 7, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!