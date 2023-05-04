Холанд отреагировал на свой абсолютный рекорд по голам в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал установленный рекорд по голам за сезон в английской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz. Норвежец забил 35-й гол в нынешнем сезоне и побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.

"Это особенная ночь и особенный момент. Я очень счастлив и горжусь этим. Я не знаю, что еще сказать. Конечно, я знал о рекорде, но мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что они хотели защищаться. Мы боролись в первом тайме, но в конце концов голы пришли", - приводит слова Холанда BBC.

Также форвард "горожан" заявил, что готов обменять свои голы на требл с клубом. В текущем сезоне "Манчестер Сити" претендует на победу сразу в трех турнирах: в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

"Да, я бы обменял все свои голы на требл. Это самое главное. Все знают, что это возможно, но мы не можем сейчас думать о финале Кубка Англии. Нам просто нужно думать о "Лидсе". Каждая из последних девяти игр теперь является финалом кубка", - добавил норвежец.

Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/94, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/95.



Ранее Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.

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