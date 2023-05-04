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Новости спорта Футбол Англия
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Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ

Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ
©twitter.com/ManCity

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне, сообщает "Чемпионат".

В победном матче "горожан" над "Вест Хэмом" в рамках перенесенного 28-го тура он отметился забитым голом. Это взятие ворот стало для норвежца 35-м в текущем сезоне.

Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995.

В текущем сезоне АПЛ норвежский форвард провел 31 матч. До конца сезона "Манчестер Сити" в АПЛ осталось провести еще четыре встречи. 

Напомним, "Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 33 25 4 4 87-30 79
2 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 32 19 6 7 49-39 63
5 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6 Тоттенхэм Хотспур 34 16 6 12 63-57 54
7 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 31 15 7 9 61-40 52
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 9 7 18 37-50 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43-67 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

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Метки:
Холанд Эрлинг АПЛ Манчестер Сити

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