Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне, сообщает "Чемпионат".

В победном матче "горожан" над "Вест Хэмом" в рамках перенесенного 28-го тура он отметился забитым голом. Это взятие ворот стало для норвежца 35-м в текущем сезоне.

In a league of his own! 💫@ErlingHaaland 🤝 pic.twitter.com/kQqA93OcNc