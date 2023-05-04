Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне, сообщает "Чемпионат".

В победном матче "горожан" над "Вест Хэмом" в рамках перенесенного 28-го тура он отметился забитым голом. Это взятие ворот стало для норвежца 35-м в текущем сезоне.

Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995.

В текущем сезоне АПЛ норвежский форвард провел 31 матч. До конца сезона "Манчестер Сити" в АПЛ осталось провести еще четыре встречи.

Напомним, "Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ.