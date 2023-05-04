Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ. Видео

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ. Видео
©twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче перенесенного 28-го тура  английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первый тайм команды провели без голов. Затем на 50-й минуте защитник Натан Аке вывел "горожан" вперед. На 70-й закрепил успех Эрлинг Холанд. А точку во встрече поставил Фил Фоден за пять минут до финального свистка.

Таким образом, в 33 матчах "Манчестер Сити" набрал 79 очков и вновь обогнал "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ. Теперь "горожане" опережают "канониров" на одно очко и имеют игру в запасе. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 33 25 4 4 87-30 79
2 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 32 19 6 7 49-39 63
5 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6 Тоттенхэм Хотспур 34 16 6 12 63-57 54
7 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 31 15 7 9 61-40 52
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 9 7 18 37-50 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43-67 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Манчестер Сити АПЛ Арсенал

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 09:10
Англия
©twitter.com/ManCity Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ
Сегодня , 08:37
Англия
©twitter.com/ManCity "Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ. Видео
Вчера , 22:36
Англия
©twitter.com/KMbappe Названо главное условие для перехода Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"
Вчера , 18:03
Англия
© "Ман Сити" в погоне за чемпионством, а "Штутгарт" с "Айнтрахтом" - за финалом Кубка
Вчера , 15:20
Англия
©twitter.com/Arsenal Мы попали в ЛЧ за шесть туров до конца - Микель Артета о сезоне "Арсенала"
Вчера , 14:18
Англия
©twitter.com/ManUtd "Проблемы с Роналду в прошлом". Оценены шансы "МЮ" выиграть АПЛ и ЛЧ
Вчера , 11:08
Англия
©instagram.com/mancity Гвардиола выбрал лучшего между Холандом и Месси
2 мая, 10:55
Англия
©twitter.com/LFC В Англии призвали дисквалифицировать Юргена Клоппа. Известна причина
2 мая, 08:13
Англия
©twitter.com/ChelseaFC Лэмпард нашел виновного в провалах "Челси" в прошлом
1 мая, 20:44
Англия
©instagram.com/achrafhakimi/ Звезда ПСЖ близок к смене клуба после скандала с женой
1 мая, 15:23
Англия
©championat.com "Ливерпуль" и "Тоттенхем" устроили триллер. Клопп получил травму
1 мая, 10:50
Англия
©ФК "Манчестер Сити" Холанд повторил рекорд АПЛ
30 апреля, 20:41
Англия
©twitter.com/ManCity Последний раз это было 92 года назад: у Холанда новое достижение
30 апреля, 18:06
Англия
©instagram.com/mancity Гвардиола высказался о важности АПЛ перед Лигой чемпионов
30 апреля, 17:49
Англия
©Olimpbet Топовые матчи АПЛ и Серии А - в раскладах от Olimpbet
30 апреля, 12:20
Англия
©ФК "Челси" Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона
29 апреля, 19:29
Англия
©twitter.com/sportbible Новички "Челси" пожалели, что заключили долгосрочные контракты
29 апреля, 14:47
Англия
©twitter.com/FabrizioRomano "Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы
28 апреля, 13:55
Англия
©twitter.com/gabrieljesus9 В "Арсенале" оценили шансы на чемпионство после разгрома от "Манчестер Сити"
28 апреля, 13:12
Англия
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" может вылететь из АПЛ? Что происходит с клубом и кто виноват
28 апреля, 08:56
Англия
©twitter.com/ErlingHaaland Эрлинг Холанд установил новое достижение в чемпионате Англии
27 апреля, 14:40
Англия
©instagram.com/rioferdy5 Они могут вытащить матч из ничего - Фердинанд о противостоянии "Сити" и "Реала" в Лиге чемпионов
27 апреля, 12:13
Англия
© Назван футболист на уровне Месси и менталитетом Роналду
27 апреля, 09:20
Англия
©twitter.com/ManCity/LFC Разрывает чемпионат: Холанд установил новый рекорд в Англии
27 апреля, 08:23
Англия
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов
27 апреля, 08:02
Англия
©twitter.com/Arsenal Разгромом закончился матч "Манчестер Сити" и "Арсенала" в АПЛ
26 апреля, 23:56
Англия
©twitter.com/imessi "Барселона" задумала интересный план по возвращению Месси
26 апреля, 19:29
Англия
© Решающая битва за "золото" Англии
26 апреля, 07:58
Англия
©twitter.com/BurnleyOfficial Определился новый участник английской премьер-лиги
25 апреля, 19:51
Англия
©twitter.com/SpursOfficial Футболисты "Тоттенхэма" возместят фанатам расходы на билеты после разгромного поражения

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus