"Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ. Видео

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче перенесенного 28-го тура английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первый тайм команды провели без голов. Затем на 50-й минуте защитник Натан Аке вывел "горожан" вперед. На 70-й закрепил успех Эрлинг Холанд. А точку во встрече поставил Фил Фоден за пять минут до финального свистка.

In a league of his own! 💫@ErlingHaaland 🤝 pic.twitter.com/kQqA93OcNc