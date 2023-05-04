"Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ. Видео

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче перенесенного 28-го тура английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Первый тайм команды провели без голов. Затем на 50-й минуте защитник Натан Аке вывел "горожан" вперед. На 70-й закрепил успех Эрлинг Холанд. А точку во встрече поставил Фил Фоден за пять минут до финального свистка.
.@NathanAke's back, tell a friend! 😎 pic.twitter.com/vhL9xmyAkv— Manchester City (@ManCity) May 3, 2023
In a league of his own! 💫@ErlingHaaland 🤝 pic.twitter.com/kQqA93OcNc— Manchester City (@ManCity) May 3, 2023
.@PhilFoden adding our third! 👊 pic.twitter.com/00a4MhXvq7— Manchester City (@ManCity) May 3, 2023
Таким образом, в 33 матчах "Манчестер Сити" набрал 79 очков и вновь обогнал "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ. Теперь "горожане" опережают "канониров" на одно очко и имеют игру в запасе.
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