Холанд отметился уникальным достижением за "Сити" в финалах

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился уникальным достижением в финалах, сообщают Vesti.kz.

23-летний норвежский форвард выиграл свой 4-й трофей в составе "горожан". "Сити" обыграл "Севилью" (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок Европы.

При этом Холанд не забил ни одного гола в пяти финальных играх за трофеи – два решающих матчах турниров (с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии и с "Интером" в Лиге чемпионов) и 3 матчах за Суперкубки (с "Ливерпулем" и "Арсеналом" в Суперкубке Англии и с "Севильей" в Суперкубке Европы).

Отметим, что в 53 играх во всех турнирах в прошлом сезоне Холанд забил 52 мяча.

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