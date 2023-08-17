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"Манчестер Сити" впервые завоевал Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" впервые завоевал Суперкубок УЕФА
©instagram.com/mancity

Английский "Манчестер Сити" обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в греческом Пирее, завершилось со счетом 1:1. "Севилья" вышла вперед после гола Юссефа Эн-Несири (25-я минута), а сравнял счет Коул Палмер (63-я минута).

В серии пенальти точнее оказались "горожане" - 5:4.

Таким образом, "Манчестер Сити" впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. В минувшем сезоне английский клуб стал победителем Лиги чемпионов.

"Севилья" брала Суперкубок УЕФА в 2006 году, в прошлом сезоне испанцы выиграли Лигу Европы.

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Метки:
Манчестер Сити УЕФА

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