"Манчестер Сити" впервые завоевал Суперкубок УЕФА

Английский "Манчестер Сити" обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА, сообщают Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей в греческом Пирее, завершилось со счетом 1:1. "Севилья" вышла вперед после гола Юссефа Эн-Несири (25-я минута), а сравнял счет Коул Палмер (63-я минута).
В серии пенальти точнее оказались "горожане" - 5:4.
Таким образом, "Манчестер Сити" впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. В минувшем сезоне английский клуб стал победителем Лиги чемпионов.
"Севилья" брала Суперкубок УЕФА в 2006 году, в прошлом сезоне испанцы выиграли Лигу Европы.
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