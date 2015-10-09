Хаби Алонсо выбрал капитана в "Челси" на новый сезон

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо определился с капитаном лондонского клуба в новом сезоне, передают Vesti.kz.

По словам испанского специалиста, защитник Рис Джеймс сохранит за собой капитанскую повязку.

"Рис Джеймс может на поле всё. Он силён в атаке, он может отдавать передачи, он хорош в стандартных положениях, у него есть синее ДНК, что очень важно, и мы передаём это всей команде и новым футболистам. Джеймс будет капитаном", - приводит слова Алонсо talkSPORT.

Рис Джеймс является воспитанником "Челси". Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2032 года. В общей сложности он провёл за "синих" 229 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 31 результативную передачу.

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