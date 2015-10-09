Хаби Алонсо потребует двух звезд "Реала" в обмен на Энцо Фернандеса

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо не успел заблокировать переход Марка Кукурельи в "Реал", но сейчас всеми силами пытается удержать Энцо Фернандеса от трансфера в стан "сливочных", передают Vesti.kz.

Срыв трансфера Каррераса

По информации Sport.es, в качестве замены Кукурелье Алонсо хотел подписать Альваро Каррераса, который был ключевым игроком в его прошлой команде. Однако "Реал" отклонил предложение лондонцев в размере 25 миллионов евро. Год назад мадридцы выкупили защитника у "Бенфики" за 50 миллионов, и новый тренер "Реала" Жозе Моуринью рассчитывает на галисийца.

Обмен Фернандеса на Чуамени и Гюлера

Если Энцо Фернандес все же уйдет в "Реал" за 130 миллионов евро, Алонсо потребует взамен Орельена Чуамени и Арду Гюлера. Оба игрока "сливочных" были опорой Алонсо в его прошлом проекте, но сейчас сомневаются в своих перспективах при Моуринью.

"Реал" готов отпустить Чуамени не менее чем за 90 миллионов евро, чтобы компенсировать покупку Фернандеса. Ситуация с Гюлером сложнее: турок пока доволен своим положением в Мадриде и примет решение о будущем только следующим летом.

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