Хаби Алонсо попал в поле зрения топ-клуба после разгромного поражения

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити" в Кубке Англии, что усилило вопросы о проекте главного тренера Арне Слота, передают Vesti.kz.

Несмотря на это, руководство клуба пока не планирует его немедленную замену.

Команда сосредоточена на борьбе за место в Лиге чемпионов: при этом каждое поражение становится критичным. В Премьер-лиге "Ливерпуль" занимает пятое место, что оказывает давление на тренера.

В то же время, как информирует Fichajes.net, в клубе всерьёз обсуждают кандидатуру Хаби Алонсо. Испанский специалист привлекает руководство своим стилем, опытом работы с молодыми игроками и прошлым как игрока "Ливерпуля". Его рассматривают как потенциального преемника Арне Слота в будущем.

Руководство анализирует возможные варианты, но радикальных решений пока не принято. Команда сосредоточена на оставшейся части сезона и борьбе за высокие позиции в чемпионате.

Напомним, что Хаби Алонсо перед началом текущего сезона возглавлял "Реал", однако покинул свой пост в январе. Ранее он добился впечатляющего успеха с "Байером", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне-2023/24.

