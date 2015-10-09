Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Вчера 00:09
 

Хаби Алонсо попал в поле зрения топ-клуба после разгромного поражения

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо попал в поле зрения топ-клуба после разгромного поражения

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити" в Кубке Англии, что усилило вопросы о проекте главного тренера Арне Слота, передают Vesti.kz.

Поделиться

Несмотря на это, руководство клуба пока не планирует его немедленную замену.

Команда сосредоточена на борьбе за место в Лиге чемпионов: при этом каждое поражение становится критичным. В Премьер-лиге "Ливерпуль" занимает пятое место, что оказывает давление на тренера.

В то же время, как информирует Fichajes.net, в клубе всерьёз обсуждают кандидатуру Хаби Алонсо. Испанский специалист привлекает руководство своим стилем, опытом работы с молодыми игроками и прошлым как игрока "Ливерпуля". Его рассматривают как потенциального преемника Арне Слота в будущем.

Руководство анализирует возможные варианты, но радикальных решений пока не принято. Команда сосредоточена на оставшейся части сезона и борьбе за высокие позиции в чемпионате.

Напомним, что Хаби Алонсо перед началом текущего сезона возглавлял "Реал", однако покинул свой пост в январе. Ранее он добился впечатляющего успеха с "Байером", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне-2023/24.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!