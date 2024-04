Гвардиола отреагировал на унижение Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу слов экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" Роя Кина относительно Эрлинга Холанда. Тот считает форварда "горожан" игроком уровня второй лиги, передают Vesti.kz.

Pep Guardiola on becoming a pundit in future: "I don’t know what’s going to happen. But I’m not a guy who is going to criticise my colleagues when I retire... I could do it now, and I don’t do it. It’s easy just sitting. But everyone has to live, for something..."