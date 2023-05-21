Гвардиола выиграл 33-й трофей в карьере

Титул чемпиона АПЛ, выигранный с "Манчестер Сити", стал для испанского тренера Хосепа Гвардиолы 33-м в карьере, сообщают Vesti.kz.

Ранее он выиграл 14 трофеев, возглавляя "Барселону", затем стал обладателем еще семи титулов, когда был главным тренером "Баварии".

С "горожанами" же Гвардиола выиграл 12-й трофей за семь лет.

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