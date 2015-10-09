Гвардиола сделал признание о Хусанове

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос, ищет ли клуб правого защитника, передают Vesti.kz.

Также он высказался о защитнике сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове.

"Я пока не знаю! Я доволен Хусановым, который играл в последнее время. На этой позиции могут сыграть Матеус Нунес, или Рико Льюис, даже Джон Стоунз может играть там. В этом плане все в порядке, но я пока не знаю...", - приводит слова тренера City Report.

21-летний Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" в начале этого года, подписав контракт до 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 40 миллионов евро. Также игрок защищал цвета белорусского "Энергетика-БГУ", а сам он является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор".

Ранее стало известно, что Хусанов выбыл из строя из-за травмы. Гвардиола рассказал, сколько игр он пропустит.

В нынешнем сезоне Хусанов провёл за "горожан" пять матчей и заработал одно предупреждение.