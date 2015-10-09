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Гвардиола ответил о будущем Де Брюйне в "Ман Сити"

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Гвардиола ответил о будущем Де Брюйне в "Ман Сити" ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в клубе, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в клубе, передают Vesti.kz.

Действующий контракт игрока с "горожанами" истекает в июне, и вопрос о его продлении остается открытым.

"Это тема для обсуждения между клубом, Кевином и его агентом… Это решение, которое должны принять клуб и сам игрок. Моя главная задача - сосредоточиться на команде и на том, что нужно сделать, чтобы завершить сезон наилучшим образом", - приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.


Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В нынешнем сезоне АПЛ 33-летний полузащитник провел 20 матчей, забил два гола и отдал шесть ассистов. В карьере бельгийца также были "Вольфсбург", "Вердер", "Генк" и "Челси".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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Манчестер Сити Гвардиола Хосеп АПЛ Футбол Де Брюйне Кевин

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