Гвардиола отреагировал на трансферную активность Саудовской Аравии после Роналду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трансферной активности клубов из Саудовской Аравии, куда зимой перебрался звездный португалец Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Несколько месяцев назад, когда Роналду был единственным, кто ушел, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ-футболистов. В будущем их будет больше, поэтому клубы должны быть в курсе того, что происходит. Речь не об угрозе, это реальность. Они хотят создать сильную лигу. Пока у них есть такая возможность. АПЛ потратила больше, чем другие, потому что организация Премьер-лиги лучше, а трансляции и спонсоры генерируют больше, чем в других лигах, поэтому клубы могут тратить то, что у них есть. Не знаю, как долго продержится саудовская лига, но есть ощущение, что они останутся. Футболисты хотят использовать возможность, поиграть в этой лиге. И они могут это сделать", - цитирует специалиста BBC.

Также Гвардиола признался, что они не собираются искать замену Рияду Марезу, который перешел в саудовский "Аль-Ахли":

"Мы не ищем замену Рияду с точки зрения мастерства, потому что все игроки разные Марез получил невероятное предложение, поэтому мы не могли сказать "не делай этого".

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Напомним, 32-летний Марез провел за "Манчестер Сити" пять сезонов. За это время алжирский полузащитник провел 236 матчей во всех турнирах, отметившись в них 78 забитыми мячами и 59 результативными передачами.

В составе "горожан" он выиграл 11 трофеев, дважды став чемпионом английской аремьер-лиги и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.

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