В Саудовской Аравии выделили 19 миллиардов евро на футбольные трансферы

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило около 19,6 миллиарда на футбольные трансферы. Об этом заявил в своем твиттере журналист и инсайдер Бен Джейкобс.

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 11 августа.

Главной приглашенной звездой в этой стране является португалец Криштиану Роналду. Также за команды Саудовской Аравии выступают такие футболисты, как Карим Бензема, Роберто Фирмино и Эдуард Менди.

Ранее стало известно, что ПСЖ разрешил клубу из Саудовской Аравии провести переговоры с французским форвардом Килианом Мбаппе.

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