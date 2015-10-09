Гвардиола одобрил покупку новой звезды в "Ман Сити": известна сумма сделки

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо близок к переходу в "Манчестер Сити". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

По информации источника, "горожане" приложили максимальное количество усилий в последние 12 часов для подписания контракта с ганским футболистом. "Сити" готовится закрыть трансфер в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола принимал активное участие в обсуждениях кандидатуры новичка. В итоге испанский специалист одобрил идею приобретения 25-летней звезды "Борнмута", которую изначально продвигал спортивный директор Угу Виана.

По данным The Athletic, сам Семеньо также склоняется к переходу в "Сити", несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Ключевым аспектом является его желание выигрывать трофеи. Ранее из борьбы за игрока выбыл и "Челси".

До 10 января Семеньо можно будет приобрести за 75 миллионов евро – такой пункт отступных прописан в его контракте с "Борнмутом". При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Семеньо выступает за "Борнмут" января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 13 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

"Манчестер Сити" принял решение по трансферу Хусанова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!