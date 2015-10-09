Гвардиола одобрил кандидатуру нового тренера в "Манчестер Сити"

Экс-игрок мюнхенской "Баварии", футбольный менеджер Ули Хёнесс рассказал, кого каталонский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит во главе английского клуба после своего ухода, передают Vesti.kz.

Как оказалось, немецкий специалист провёл разговор с наставником "горожан" перед назначением на пост рулевого "Баварии" бельгийца Венсана Компани.

"Компани многому научился у Пепа Гвардиолы. Когда Макс Эберл предложил Компани как третью или четвёртую опцию, Карл-Хайнц и я позвонили Пепу, с которым оба дружим, и спросили его. Пеп сказал: "Берите его вслепую, он фантастический тренер, он однажды возглавит "Манчестер Сити", когда меня там больше не будет. Винсент приходит в 7:30 утра и уходит в 6 вечера. Он постоянно общается с игроками и стремится делать каждого футболиста лучше каждый день. Мало кто так делает, а он делает это ежедневно", - цитирует слова Хёнесса Bavarianfootballworks.

На данный момент Компани недавно продлил контракт с "Баварией", который будет действовать до июня 2029 года. Гвардиола же связан с "Ман Сити" до 2027 года. Если английский гранд захочет пригласить Компани в после ухода Пепа, им придётся выкупать его контракт с мюнхенцами. Это обойдётся недёшево — сумма может превысить ту, что клуб заплатил за Найгельсманна в 2021 году (около 25 миллионов евро).

