Гвардиола объяснил сенсационное поражение "Ман Сити" в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в интервью BBC Radio 5 Live высказался о неожиданном поражении от "Ньюкасла" в 12-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

"Тяжёлый матч. Зрелищный матч. У них были моменты, у нас были моменты. В итоге они забили на один гол больше", - отметил он.

О большом количестве нереализованных моментов:

"Да, моменты были явными, но мы должны забивать больше. Наши игроки обладают качеством, чтобы это делать".

О неудачном дне Холанда:

"У него было два-три момента, которые он обычно реализует, потому что он лучший. Но да, идём дальше".

О том, как "Ньюкасл" ограничивал пространство:

"Во втором тайме мы начали действительно хорошо, у нас было преимущество, мы входили в зоны и находили игроков. Но после того как мы забили, они ответили голом. Потом стало сложнее, потому что на поле вышел Ботман, оборона села глубже - да, стало тяжелее".

О ещё одном поражении на выезде:

"Уверен, что все команды предпочитают играть дома, и мы не исключение. Игра с "Ньюкаслом" всегда была сложной, даже когда они внизу таблицы или идут после двух поражений подряд. После того как они очистили голову, перезагрузились, взяли паузу - они могут показывать хороший футбол. Мы боролись, игроки старались, но положительного результата добиться не смогли".

О том, насколько это серьёзный удар:

"Сезон очень длинный".

"Манчестер Сити" с 22 очками занимает третье место в таблице, а "Ньюкасл" располагается на 14-й строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре, 29 ноября, "Манчестер Сити" примет "Лидс", а "Ньюкасл" встретится на выезде с "Эвертоном".