Англия
Вчера 08:35
 

Гвардиола нашёл замену капитану "Сити" и готовит трансферы на 220 миллионов

Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" определился с приоритетной целью на замену уходящему капитану и готовит масштабную трансферную кампанию, передают Vesti.kz.

Замена для лидера команды

Главной целью "горожан", по данным Fichajes, стал английский полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон. В клубе рассматривают 23-летнего хавбека как ключевого кандидата на замену португальцу Бернарду Силва - капитан "Сити" уже подтвердил свой уход.

Главный тренер Хосеп Гвардиола высоко ценит универсальность Андерсона, его тактическое мышление и способность сохранять мяч под давлением — качества, критически важные для системы игры команды.

Руководство манкунианцев намерено ускорить переговоры сразу после завершения сезона, чтобы избежать роста стоимости игрока на фоне чемпионата мира-2026.


Возможная сделка и обмены

"Манчестер Сити" уже прорабатывает финансовую структуру сделки. Рассматривается вариант включения в трансфер своих игроков для снижения стоимости. В числе возможных кандидатов на обмен называются крайцние защитники Рико Льюис и Исса Каборе, а также голкипер Джеймс Траффорд.

Масштабные планы на лето

Помимо Андерсона, "Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Италии Сандро Тонали.

Как сообщает источник, совокупная стоимость потенциальных трансферов Андерсона и Тонали может достигнуть 220 миллионов евро.


Статистика и карьера Андерсона

Андерсон выступает за "Ноттингем Форест" с 2024 года, когда клуб приобрёл его у "Ньюкасла" за 41,2 миллиона евро.

В текущем сезоне он провёл 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 60 миллионов евро.

Хусанов собрался выиграть Лигу чемпионов и выбрал клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
