Гвардиола нашёл замену капитану "Сити" и готовит трансферы на 220 миллионов

"Манчестер Сити" определился с приоритетной целью на замену уходящему капитану и готовит масштабную трансферную кампанию, передают Vesti.kz.

Замена для лидера команды

Главной целью "горожан", по данным Fichajes, стал английский полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон. В клубе рассматривают 23-летнего хавбека как ключевого кандидата на замену португальцу Бернарду Силва - капитан "Сити" уже подтвердил свой уход.

Главный тренер Хосеп Гвардиола высоко ценит универсальность Андерсона, его тактическое мышление и способность сохранять мяч под давлением — качества, критически важные для системы игры команды.

Руководство манкунианцев намерено ускорить переговоры сразу после завершения сезона, чтобы избежать роста стоимости игрока на фоне чемпионата мира-2026.

Возможная сделка и обмены

"Манчестер Сити" уже прорабатывает финансовую структуру сделки. Рассматривается вариант включения в трансфер своих игроков для снижения стоимости. В числе возможных кандидатов на обмен называются крайцние защитники Рико Льюис и Исса Каборе, а также голкипер Джеймс Траффорд.

Масштабные планы на лето

Помимо Андерсона, "Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Италии Сандро Тонали.

Как сообщает источник, совокупная стоимость потенциальных трансферов Андерсона и Тонали может достигнуть 220 миллионов евро.

Статистика и карьера Андерсона

Андерсон выступает за "Ноттингем Форест" с 2024 года, когда клуб приобрёл его у "Ньюкасла" за 41,2 миллиона евро.

В текущем сезоне он провёл 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 60 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!