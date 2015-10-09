"Манчестер Сити" на своём поле оказался сильнее "Арсенала" — 2:1. После этого результата команды сравнялись по потерянным очкам в текущем сезоне Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.
Аналитики Opta отметили любопытную деталь: Хосеп Гвардиола повторил достижение бывшего тренера МЮ Алекса Фергюсона. Оба специалиста теперь делят рекорд по количеству побед над лидером лиги в матчах, когда их команды занимали второе место.
4 - Pep Guardiola has won all four of his Premier League games against league-leaders with his Man City side starting the day 2nd in the table - the joint-most wins by a manager of 2nd vs 1st in the competition's history, alongside Alex Ferguson. Apex. pic.twitter.com/0XQSWtmRsA— OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2026
И у Гвардиолы, и у Фергюсона по четыре такие победы — они добивались их, находясь во главе вторых команд таблицы против текущего лидера.
Не исключено, что судьба чемпионства в этом сезоне Английская Премьер-лига решится по разнице забитых и пропущенных мячей.
