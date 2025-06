Громкий переход? Самый дорогой игрок "Сити" близок к шокирующей смене клуба

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может оказаться в лондонском "Тоттенхэме", передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "шпоры" сделали первый конкретный шаг, отправив "Сити" официальный запрос на трансфер 29-летнего полузащитника.

Это случилось сразу после того, как футболист неожиданно не попал в заявку "горожан" на Клубный чемпионат мира - тревожный сигнал, который не остался без внимания конкурентов.

Несмотря на интерес со стороны "Эвертона" и "Ньюкасла", сам Грилиш, по данным источника, настроен исключительно на переезд в Северный Лондон.

🚨🚨⚪️ EXCL: Tottenham Hotspur submit official bid to Manchester City for Jack Grealish worth up to £40m - proposal comes after player was left off of City’s CWC squad.



Deal advancing well between all parties, player and clubs - Everton in the race, but Grealish wants #THFC. pic.twitter.com/QiOWlkyiYk