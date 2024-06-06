Гранды АПЛ ополчились против "Ман Сити". Известна причина

Футбольные клубы "Астон Вилла", "Ньюкасл" и "Челси" поддержали "Манчестер Сити" в подаче иска в суд против руководства Английской премьер-лиги (АПЛ) по поводу правила о коммерческих сделках с компаниями, связанными с владельцами команд, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, все три команды согласны с претензиями действующих чемпионов Англии. Так, "Челси" представил заявление, в котором также оспаривает правила лиги о сделках с ассоциированными сторонами. В свою очередь, "Астон Вилла" и "Ньюкасл" отказались отвергать обвинения "Ман Сити" в отношении лиги и считают их обоснованными.

В то же время более десяти клубов, в числе которых "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", встали на сторону лиги. Они предоставили либо свидетельские показания, либо письма с подробным изложением доказательств в поддержку АПЛ.

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Правила о сделках с ассоциированными сторонами были введены в декабре 2021 года. Они касаются коммерческих и спонсорских сделок клубов лиги с компаниями, принадлежащими или связанными с их же владельцами. В исковом заявлении на 165 страницах "Манчестер Сити" назвал эти правила "тиранией большинства". В клубе потребовали возместить убытки и отменить правила, заявляя, что они незаконны. Слушания должны начаться 10 июня.

При этом самому "Сити" вменяют 115 нарушений регламента и финансовых правил лиги, отдельные слушания по которым назначены на ноябрь этого года и, как ожидается, продлятся шесть недель. Их итоги могут привести к огромным штрафам для владельцев "Манчестер Сити" и, возможно, даже к понижению в классе.

Напомним, в феврале 2020 года арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play. На клуб также был наложен штраф в размере 30 миллионов евро. В июле "Манчестер Сити" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, после чего тот отменил отстранение английского клуба от еврокубков и уменьшил размер штрафа до 10 миллионов евро.