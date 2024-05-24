"Манчестер Сити" определился с главным тренером

"Манчестер Сити" хочет, чтобы нынешний главный тренер Хосеп Гвардиола подписал новый долгосрочный контракт, передают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, у испанца, возглавившего команду в 2016 году, нынешнее соглашение заканчивается в конце следующего сезона.

Гвардиола со своей стороны еще не решил, что будет делать дальше, но боссы "Сити" поддержат его в любом решении, так как он пользуется большим авторитетом в клубе.

Также "Сити" не собирается давить на Гвардиолу, решение будет за ним. Также известно, что он обсудил ситуацию как минимум с одним ключевым игроком команды за ужином, чтобы узнать его мнение.

Ранее Гвардиола заявил, что в ближайшем будущем скорее уйдет, чем останется в "Манчестер Сити".

Отметим, что "горожане" в этом сезоне под руководством Гвардиолы в четвертый раз подряд выиграли чемпионат Англии по футболу. Прежде такое никому не удавалось за 135-летнюю историю АПЛ.