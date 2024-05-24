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Новости спорта Футбол Англия
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"Манчестер Сити" определился с главным тренером

"Манчестер Сити" определился с главным тренером
©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" хочет, чтобы нынешний главный тренер Хосеп Гвардиола подписал новый долгосрочный контракт, передают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, у испанца, возглавившего команду в 2016 году, нынешнее соглашение заканчивается в конце следующего сезона.

Гвардиола со своей стороны еще не решил, что будет делать дальше, но боссы "Сити" поддержат его в любом решении, так как он пользуется большим авторитетом в клубе.

Также "Сити" не собирается давить на Гвардиолу, решение будет за ним. Также известно, что он обсудил ситуацию как минимум с одним ключевым игроком команды за ужином, чтобы узнать его мнение.

Ранее Гвардиола заявил, что в ближайшем будущем скорее уйдет, чем останется в "Манчестер Сити".

Отметим, что "горожане" в этом сезоне под руководством Гвардиолы в четвертый раз подряд выиграли чемпионат Англии по футболу. Прежде такое никому не удавалось за 135-летнюю историю АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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Метки:
Манчестер Сити Гвардиола Хосеп АПЛ Футбол

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