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Футболисты "Тоттенхэма" возместят фанатам расходы на билеты после разгромного поражения

Футболисты "Тоттенхэма" возместят фанатам расходы на билеты после разгромного поражения
©twitter.com/SpursOfficial

Футболисты "Тоттенхэма" опубликовали официальное заявление, обещая возместить затраты болельщиков лондонской команды на билеты для матча 32-го тура АПЛ против "Ньюкасла", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В гостевом поединке "Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение со счетом 1:6, пропустив пять голов к 21-й минуте игры.

"Как команда, мы понимаем ваше разочарование и гнев. Мы знаем, что слов недостаточно в таких ситуациях, но поверьте нам, подобное поражение причиняет боль. Мы ценим вашу поддержку как дома, так и на выезде, и в связи с этим мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на "Сент-Джеймс Парк".

Мы знаем, что это не изменит того, что произошло в воскресенье, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию в матче с "Манчестер Юнайтед" в четверг, когда снова ваша поддержка будет значить для нас все. Вместе - и только вместе - мы сможем двигаться вперед", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" превращается в "Челси"? "Шпоры" второй раз за месяц уволили тренера

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Ньюкасл Юнайтед 31 16 11 4 54-25 59
4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
5 Тоттенхэм Хотспур 32 16 5 11 58-51 53
6 Астон Вилла 32 15 6 11 45-41 51
7 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
9 Фулхэм 31 13 6 12 44-42 45
10 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 32 9 10 13 31-40 37
13 Вест Хэм Юнайтед 31 9 7 15 33-41 34
14 Вулверхэмптон Уондерерс 32 9 7 16 27-44 34
15 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16 Лидс Юнайтед 32 7 8 17 41-62 29
17 Лестер Сити 32 8 4 20 43-56 28
18 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19 Ноттингем Форест 32 6 9 17 26-59 27
20 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24

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Метки:
Тоттенхэм АПЛ Ньюкасл

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