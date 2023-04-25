Футболисты "Тоттенхэма" возместят фанатам расходы на билеты после разгромного поражения

Футболисты "Тоттенхэма" опубликовали официальное заявление, обещая возместить затраты болельщиков лондонской команды на билеты для матча 32-го тура АПЛ против "Ньюкасла", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В гостевом поединке "Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение со счетом 1:6, пропустив пять голов к 21-й минуте игры.

"Как команда, мы понимаем ваше разочарование и гнев. Мы знаем, что слов недостаточно в таких ситуациях, но поверьте нам, подобное поражение причиняет боль. Мы ценим вашу поддержку как дома, так и на выезде, и в связи с этим мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на "Сент-Джеймс Парк".

Мы знаем, что это не изменит того, что произошло в воскресенье, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию в матче с "Манчестер Юнайтед" в четверг, когда снова ваша поддержка будет значить для нас все. Вместе - и только вместе - мы сможем двигаться вперед", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях "Тоттенхэма".