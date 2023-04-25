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"Тоттенхэм" превращается в "Челси"? "Шпоры" второй раз за месяц уволили тренера

"Тоттенхэм" превращается в "Челси"? "Шпоры" второй раз за месяц уволили тренера
©ФК "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм" во второй раз за месяц уволил главного тренера команды. После ухода Антонио Конте с поста главного тренера "шпор" команду принял его ассистент Кристиан Стеллини. Однако итальянец сумел проработать в клубе лишь несколько игр, а после разгромного проигрыша в гостях "Ньюкаслу" со счетом 1:6 боссы "Тоттенхэма" приняли решение расстаться и со Стеллини. О том, что происходит в команде - в материале Vesti.kz.

Вместо Стеллини командой будет руководить Райан Мейсон, который так же, как и Стеллини, входил в штаб Конте. Таким образом, уже третий ассистент итальянца будет руководить "Тоттенхэмом" в этом сезоне.

Отметим, что в 2021 году Район Мейсон уже был в роли исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.

Мейсон является бывшим игроком "Тоттенхэма". Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет после перелома черепа в матче его "Халл Сити" с "Челси" в 2017 году.

Владелец клуба Дэниел Леви после очередного увольнения тренера написал письмо болельщикам "Тоттенхэма"

"Воскресное выступление против "Ньюкасла" совершенно неприемлемо. На это было тяжело смотреть. Мы можем рассмотреть множество причин, почему это произошло. В конечном итоге вся ответственность лежит на мне", - сказал Леви.

"Сегодня я встретился с Комитетом игроков - команда полна решимости сплотиться, чтобы постараться хорошо завершить сезон. Нам нужно показывать такие результаты, которые заслуживают вашей потрясающей поддержки", - добавил владелец "Тоттенхэма".

Напомним, 18 марта Антонио Конте выдал огненный спич после упущенной победы над "Саутгемптоном" (3:3) в матче 28-го тура Премьер-лиги. Тогда "шпоры" за 15 минут до конца вели 3:1, но в итоге сыграли вничью.

"Худшая ситуация — это то, что происходило на поле. Что происходило последние несколько месяцев. Что происходит в моем втором сезоне здесь. Я думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы высказаться, потому что считаю наше сегодняшнее выступление неприемлемым.

Думаю, что лучше углубиться в проблему - мы не команда. У нас 11 игроков, которые выходят на поле. Но я вижу эгоистичных футболистов, которые не хотят помогать друг другу и не вкладывают душу", - сказал Конте на послематчевой пресс-конференции.

"Ответственные не только клуб, менеджер и персонал. Игроки должны быть вовлечены в эту ситуацию, потому что пора изменить ее, если Тоттенхэм хочет измениться. Если они хотят продолжать в том же духе, они могут сменить менеджера, еще многих менеджеров, но ситуация не изменится. Поверьте мне.

Может быть, в прошлом что-то еще могло измениться. Но здесь мы уже давно к этому привыкли. Клуб несет ответственность за трансферный рынок, каждый тренер здесь несет ответственность. А игроки? Где игроки?" - поделился тренер.

Спустя девять дней "Тоттенхэм" отправил в отставку Конте. Сейчас "шпоры" занимают пятое место в таблице АПЛ, набрав 53 очка в 32 матча. Клуб отстает от идущего четвертым "Манчестер Юнайтед" на шесть очков, при этом сыграв на две игры больше.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Ньюкасл Юнайтед 31 16 11 4 54-25 59
4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
5 Тоттенхэм Хотспур 32 16 5 11 58-51 53
6 Астон Вилла 32 15 6 11 45-41 51
7 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
9 Фулхэм 31 13 6 12 44-42 45
10 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 32 9 10 13 31-40 37
13 Вест Хэм Юнайтед 31 9 7 15 33-41 34
14 Вулверхэмптон Уондерерс 32 9 7 16 27-44 34
15 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16 Лидс Юнайтед 32 7 8 17 41-62 29
17 Лестер Сити 32 8 4 20 43-56 28
18 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19 Ноттингем Форест 32 6 9 17 26-59 27
20 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24

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Метки:
Тоттенхэм Челси АПЛ

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