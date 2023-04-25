"Тоттенхэм" превращается в "Челси"? "Шпоры" второй раз за месяц уволили тренера

Лондонский "Тоттенхэм" во второй раз за месяц уволил главного тренера команды. После ухода Антонио Конте с поста главного тренера "шпор" команду принял его ассистент Кристиан Стеллини. Однако итальянец сумел проработать в клубе лишь несколько игр, а после разгромного проигрыша в гостях "Ньюкаслу" со счетом 1:6 боссы "Тоттенхэма" приняли решение расстаться и со Стеллини. О том, что происходит в команде - в материале Vesti.kz.

Вместо Стеллини командой будет руководить Райан Мейсон, который так же, как и Стеллини, входил в штаб Конте. Таким образом, уже третий ассистент итальянца будет руководить "Тоттенхэмом" в этом сезоне.

Отметим, что в 2021 году Район Мейсон уже был в роли исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.

Мейсон является бывшим игроком "Тоттенхэма". Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет после перелома черепа в матче его "Халл Сити" с "Челси" в 2017 году.

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"Воскресное выступление против "Ньюкасла" совершенно неприемлемо. На это было тяжело смотреть. Мы можем рассмотреть множество причин, почему это произошло. В конечном итоге вся ответственность лежит на мне", - сказал Леви.

"Сегодня я встретился с Комитетом игроков - команда полна решимости сплотиться, чтобы постараться хорошо завершить сезон. Нам нужно показывать такие результаты, которые заслуживают вашей потрясающей поддержки", - добавил владелец "Тоттенхэма".

Напомним, 18 марта Антонио Конте выдал огненный спич после упущенной победы над "Саутгемптоном" (3:3) в матче 28-го тура Премьер-лиги. Тогда "шпоры" за 15 минут до конца вели 3:1, но в итоге сыграли вничью.

"Худшая ситуация — это то, что происходило на поле. Что происходило последние несколько месяцев. Что происходит в моем втором сезоне здесь. Я думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы высказаться, потому что считаю наше сегодняшнее выступление неприемлемым.

Думаю, что лучше углубиться в проблему - мы не команда. У нас 11 игроков, которые выходят на поле. Но я вижу эгоистичных футболистов, которые не хотят помогать друг другу и не вкладывают душу", - сказал Конте на послематчевой пресс-конференции.

"Ответственные не только клуб, менеджер и персонал. Игроки должны быть вовлечены в эту ситуацию, потому что пора изменить ее, если Тоттенхэм хочет измениться. Если они хотят продолжать в том же духе, они могут сменить менеджера, еще многих менеджеров, но ситуация не изменится. Поверьте мне.

Может быть, в прошлом что-то еще могло измениться. Но здесь мы уже давно к этому привыкли. Клуб несет ответственность за трансферный рынок, каждый тренер здесь несет ответственность. А игроки? Где игроки?" - поделился тренер.

Спустя девять дней "Тоттенхэм" отправил в отставку Конте. Сейчас "шпоры" занимают пятое место в таблице АПЛ, набрав 53 очка в 32 матча. Клуб отстает от идущего четвертым "Манчестер Юнайтед" на шесть очков, при этом сыграв на две игры больше.

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