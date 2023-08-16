Футболист "Манчестер Сити" согласился играть с Криштиану Роналду

Защитник английского "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

29-летний испанец с самого начала был настроен покинуть "Сити" этим летом, потому что в прошлом сезоне был последним выбором главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы на своей позиции, сыграв лишь 12 матчей в английской премьер-лиге.

По информации The Athletic, "горожане" приняли предложение по 29-летнему испанскому защитнику от "Аль-Насра", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Как отмечает Football Talk, сам Лапорт также дал согласие на переезд на Ближний Восток. В настоящее время сделка ожидает финансового одобрения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

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Лапорт выступает за "МанСити" с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 13 трофеев, включая Лигу чемпионов и пять титулов победителей АПЛ.

"Аль-Наср" очень активен на трансферном рынке. Ранее этим летом саудовский клуб купил Садио Мане, Марцело Брозовича, Секо Фофана и Алекса Теллеса.