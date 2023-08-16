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Футболист "Манчестер Сити" согласился играть с Криштиану Роналду

Футболист "Манчестер Сити" согласился играть с Криштиану Роналду
©instagram.com/laporte/

Защитник английского "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

29-летний испанец с самого начала был настроен покинуть "Сити" этим летом, потому что в прошлом сезоне был последним выбором главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы на своей позиции, сыграв лишь 12 матчей в английской премьер-лиге.

По информации The Athletic, "горожане" приняли предложение по 29-летнему испанскому защитнику от "Аль-Насра", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Как отмечает Football Talk, сам Лапорт также дал согласие на переезд на Ближний Восток. В настоящее время сделка ожидает финансового одобрения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Роналду могут арестовать после гола за "Аль-Наср"

Лапорт выступает за "МанСити" с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 13 трофеев, включая Лигу чемпионов и пять титулов победителей АПЛ.

"Аль-Наср" очень активен на трансферном рынке. Ранее этим летом саудовский клуб купил Садио Мане, Марцело Брозовича, Секо Фофана и Алекса Теллеса.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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