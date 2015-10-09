Англия
Вчера 16:29
 

Фанаты "Ливерпуля" довели жену Хаби Алонсо: в чем причина?

Фанаты "Ливерпуля" довели жену Хаби Алонсо: в чем причина?

История вокруг возможного назначения Хаби Алонсо в "Ливерпуль" неожиданно затронула его семью, передают Vesti.kz.

Болельщики английского клуба решили действовать максимально креативно, и массово отправились в соцсети супруги испанского тренера.

Под одним из её постов – фотографией из парижского ресторана – началась настоящая "кампания". Комментарии быстро заполнились сообщениями от фанатов "Ливерпуля", которые не просто выражали симпатию, а буквально уговаривали Алонсо возглавить команду.

"Я знаю отличное место в Ливерпуле",

"Хаби, мы тебя ждём",

"Приезжай, мы нуждаемся в тебе"

"Вы приехали на игру "Ливерпуля"? Или встреча с владельцами клубами?", – писали пользователи.

Поток сообщений оказался настолько массовым, что в итоге супруге тренера пришлось отключить комментарии, чтобы остановить этот флуд.

Интерес к Алонсо со стороны фанатов объясним: после ухода из мадридского "Реала" он остаётся без клуба, а в "Ливерпуле" тем временем не всё гладко. Команда Арне Слота проводит непростой сезон и после 31 тура занимает лишь пятое место в таблице АПЛ. 

Напомним, что Хаби Алонсо перед началом текущего сезона возглавлял "Реал", однако покинул свой пост в январе. Ранее он добился впечатляющего успеха с "Байером", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне-2023/24.

"Ливерпуль" огорчил "Реал" и договорился о контракте с другом Мбаппе

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо поставил "Ливерпулю" условия перед возможным назначением, и потребовал усилить состав. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
- : -
Ливерпуль
