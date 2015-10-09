Фанаты "Ливерпуля" довели жену Хаби Алонсо: в чем причина?

История вокруг возможного назначения Хаби Алонсо в "Ливерпуль" неожиданно затронула его семью, передают Vesti.kz.
Болельщики английского клуба решили действовать максимально креативно, и массово отправились в соцсети супруги испанского тренера.
Под одним из её постов – фотографией из парижского ресторана – началась настоящая "кампания". Комментарии быстро заполнились сообщениями от фанатов "Ливерпуля", которые не просто выражали симпатию, а буквально уговаривали Алонсо возглавить команду.
"Я знаю отличное место в Ливерпуле",
"Хаби, мы тебя ждём",
"Приезжай, мы нуждаемся в тебе"
"Вы приехали на игру "Ливерпуля"? Или встреча с владельцами клубами?", – писали пользователи.
Поток сообщений оказался настолько массовым, что в итоге супруге тренера пришлось отключить комментарии, чтобы остановить этот флуд.
Интерес к Алонсо со стороны фанатов объясним: после ухода из мадридского "Реала" он остаётся без клуба, а в "Ливерпуле" тем временем не всё гладко. Команда Арне Слота проводит непростой сезон и после 31 тура занимает лишь пятое место в таблице АПЛ.
Напомним, что Хаби Алонсо перед началом текущего сезона возглавлял "Реал", однако покинул свой пост в январе. Ранее он добился впечатляющего успеха с "Байером", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне-2023/24.
Xabi Alonso wife has had to turn off comments on her recent post because Liverpool's fans wouldn't stop commenting 👀😂 pic.twitter.com/Md0KYrgrrr— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 6, 2026
Ранее стало известно, что Хаби Алонсо поставил "Ливерпулю" условия перед возможным назначением, и потребовал усилить состав.
