Фанаты "Ливерпуля" довели жену Хаби Алонсо: в чем причина?

История вокруг возможного назначения Хаби Алонсо в "Ливерпуль" неожиданно затронула его семью, передают Vesti.kz.

Болельщики английского клуба решили действовать максимально креативно, и массово отправились в соцсети супруги испанского тренера.

Под одним из её постов – фотографией из парижского ресторана – началась настоящая "кампания". Комментарии быстро заполнились сообщениями от фанатов "Ливерпуля", которые не просто выражали симпатию, а буквально уговаривали Алонсо возглавить команду.

"Я знаю отличное место в Ливерпуле", "Хаби, мы тебя ждём", "Приезжай, мы нуждаемся в тебе" "Вы приехали на игру "Ливерпуля"? Или встреча с владельцами клубами?", – писали пользователи.

Поток сообщений оказался настолько массовым, что в итоге супруге тренера пришлось отключить комментарии, чтобы остановить этот флуд.

Интерес к Алонсо со стороны фанатов объясним: после ухода из мадридского "Реала" он остаётся без клуба, а в "Ливерпуле" тем временем не всё гладко. Команда Арне Слота проводит непростой сезон и после 31 тура занимает лишь пятое место в таблице АПЛ.

Напомним, что Хаби Алонсо перед началом текущего сезона возглавлял "Реал", однако покинул свой пост в январе. Ранее он добился впечатляющего успеха с "Байером", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне-2023/24.

Xabi Alonso wife has had to turn off comments on her recent post because Liverpool's fans wouldn't stop commenting 👀😂 pic.twitter.com/Md0KYrgrrr — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 6, 2026

"Ливерпуль" огорчил "Реал" и договорился о контракте с другом Мбаппе

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо поставил "Ливерпулю" условия перед возможным назначением, и потребовал усилить состав.

