Эрлинг Холанд за один матч обошёл Криштиану Роналду

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд обошёл пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду по количеству голов в английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

В матче 16-го тура АПЛ против лондонского "Кристал Пэлас" (3:0) 25-летний форвард оформил дубль, доведя свой общий счёт до 147 мячей за 168 матчей во всех турнирах в составе "горожан". Для сравнения: Роналду забил 145 голов за 346 игр, выступая за соседний "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 25-летний Холанд демонстрирует впечатляющую результативность: за 22 сыгранные встречи во всех турнирах он забил 23 гола и отдал три результативные передачи, подтверждая статус одного из самых ярких форвардов современного футбола. На данный момент норвежец оценивается в 180 миллионов евро.

