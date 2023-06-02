Эрлинг Холанд назвал лучшего тренера в мире

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о работе главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Холанд был назван лучшим игроком сезона.

"Гвардиола – лучший тренер в мире. Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде.

Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. И это очень важно, ведь я еще очень молод. Мне 22 года, впереди долгая карьера. Мне есть куда расти. Я много думал об этом год назад в контексте того, куда двигаться, где стать лучшим игроком", – сказал форвард "Ман Сити" в интервью BBC.