Эрлинг Холанд назвал лучшего тренера в мире

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о работе главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Холанд был назван лучшим игроком сезона.
"Гвардиола – лучший тренер в мире. Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде.
Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. И это очень важно, ведь я еще очень молод. Мне 22 года, впереди долгая карьера. Мне есть куда расти. Я много думал об этом год назад в контексте того, куда двигаться, где стать лучшим игроком", – сказал форвард "Ман Сити" в интервью BBC.
Холанд перешел в "Манчестер Сити" из "Боруссии" Дортмунд летом прошлого года. Норвежец провел 51 матч, забил 52 гола и установил несколько рекордов, включая лучший показатель по количеству голов за сезон в английской премьер-лиге (36).
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