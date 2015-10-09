Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 13:25
 

Экс-тренер "Ливерпуля" решил подписать Салаха в новый клуб

  Комментарии

Экс-тренер "Ливерпуля" решил подписать Салаха в новый клуб Мохамед Салах. ©Depositphotos/livephotosport

Будущее египетского вингера Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" по-прежнему под вопросом на фоне конфликта с тренерским штабом и интереса со стороны Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Конфликт в "Ливерпуле" и падение статуса

Несмотря на действующий контракт до 2027 года, положение Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" в текущем сезоне заметно пошатнулось. Египетский форвард потерял место в стартовом составе и трижды подряд начинал матчи АПЛ на скамейке запасных. Ситуация усугубилась публичными заявлениями игрока, который обвинил главного тренера Арне Слота в том, что его фактически сделали крайним на фоне серии неудач команды.

На пике напряжения Салах вовсе не попал в заявку на один из матчей, хотя позже стороны провели переговоры, и нападающий вернулся на поле. Тем не менее конфликт оставил след, а сам футболист вскоре отправился на Кубок африканских наций.

Саудовский след и "большой сигнал"

По информации Football Insider, вероятность ухода Салаха уже в январе заметно выросла. Ключевым фактором называют назначение Брендана Роджерса в саудовскую "Аль-Кадисию". Эксперты считают этот шаг важным сигналом: клуб получил тренера с большим опытом работы в АПЛ и авторитетом среди топ-футболистов.

Бывший функционер АПЛ Кит Уайнесс отметил, что подобное назначение может ускорить переговоры и сделать трансфер Салаха реальным уже в зимнее окно, а не откладывать вопрос до лета.

Трансфер в январе или летом?

Окончательная развязка, вероятно, наступит после завершения Кубка африканских наций, однако в футбольных кругах всё чаще допускают сценарий с быстрым переходом. Наличие у Салаха опытного агента и серьёзных финансовых возможностей саудовских клубов лишь подогревает слухи вокруг его будущего.

В завершение отметим, что Брендан Роджерс, недавно возглавивший саудовскую "Аль-Кадисию", широко прославился в Англии: в 2012–2015 годах он тренировал "Ливерпуль" и был в шаге от победы в Премьер-лиге в сезоне-2013/14.

"Ливерпуль" принял решение по Салаху после триумфа египтянина в АПЛ

