Двумя суперкамбэками и хет-триком обернулся матч "Челси" - МЮ

Лондонский "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

"Челси" благодаря двум быстрым голам в исполнении Конора Галлахера (четвертая минута) и Коула Палмера (19-я минута с пенальти), получил солидное преимущество - 2:0.

Впрочем, еще до перерыва "Манчестер Юнайтед" сумел сравнять счет: на 34-й минуте отличился Алехандро Гарначо, а на 39-й Бруну Фернандеш.

На 67-й минуте Гарначо впервые в этой игре вывел гостей вперед.

"Челси" удалось спастись уже в добавленное время: на 100-й минуте Палмер ударом с пенальти сравнял счет, он же через минуту, оформив хет-трик, принес "синим" победу.

"Манчестер Юнайтед" идет на шестом месте в таблице АПЛ. У "манкунианцев" 48 очков. "Челси", набрав 43 балла, занимает десятое место.