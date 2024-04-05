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Двумя суперкамбэками и хет-триком обернулся матч "Челси" - МЮ

Двумя суперкамбэками и хет-триком обернулся матч "Челси" - МЮ
©twitter.com/ChelseaFC

Лондонский "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

"Челси" благодаря двум быстрым голам в исполнении Конора Галлахера (четвертая минута) и Коула Палмера (19-я минута с пенальти), получил солидное преимущество - 2:0.

Впрочем, еще до перерыва "Манчестер Юнайтед" сумел сравнять счет: на 34-й минуте отличился Алехандро Гарначо, а на 39-й Бруну Фернандеш.

На 67-й минуте Гарначо впервые в этой игре вывел гостей вперед.

"Челси" удалось спастись уже в добавленное время: на 100-й минуте Палмер ударом с пенальти сравнял счет, он же через минуту, оформив хет-трик, принес "синим" победу.

"Манчестер Юнайтед" идет на шестом месте в таблице АПЛ. У "манкунианцев" 48 очков. "Челси", набрав 43 балла, занимает десятое место.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67-29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43-44 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 30 11 10 9 51-46 43
10 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
12 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28-80 15

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Метки:
Манчестер Юнайтед Челси АПЛ

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