Двойным камбэком обернулся матч "Челси" в АПЛ

"Брентфорд" и "Челси" не смогли выявить победителя в матче 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Игра в Брентфорде завершилась со счётом 2:2 и напоминала "качели". Сначала хозяева добились успеха, затем гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Однако в компенсированное время "Брентфорд" сумел отыграться и избежать домашнего поражения.

За хозяев отличились Кевин Шаде (35-я минута) и Фабиу Карвалью (90+3-я). У "Челси" голы забили Коул Палмер (61-я) и Мойсес Кайседо (85-я).

После четырёх туров "Челси" с 8 очками занимает пятое место в таблице АПЛ, а "Брентфорд" с 4 баллами идёт на 12-й строчке.

В следующем туре, 20 сентября, "Челси" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед", а "Брентфорд" сыграет на выезде с "Фулхэмом".