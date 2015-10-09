Достижение Криштиану Роналду побили в АПЛ

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс отметился новым достижением в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

30-летний форвард отличился в матче против лондонского "Арсенала", но не спас свою команду от крупного поражения (1:4).

По сведениям StatMuse, этот гол стал 22-м для Уоткинса в матчах с представителями так называемой "большой шестерки" АПЛ.

Тем самым, форвард "Астон Виллы" превзошёл легендарных Криштиану Роналду и Дидье Дрогба (по 21), в своё время выступавших за "Манчестер Юнайтед" и "Челси" соответственно.

Всего на счету Уоткинса шесть голов в нынешнем розыгрыше АПЛ. В прошлом туре именно его дубль принёс "Астон Вилле" волевую победу над "Челси" (2:1).

