Соперник "Кайрата" по ЛЧ за тайм разгромил третью команду АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" разгромили на своём поле "Астон Виллу" в 19-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счётом 4:1. Все голы были забиты во втором тайме. У победителей отличились Габриэл (48-я минута), Мартин Субименди (52-я), Леандро Троссар (69-я) и Габриэл Жезус (78-я). У гостей единственный мяч в активе Олли Уоткинса (90+4-я).

"Арсенал", набрав 45 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, тогда как "Астон Вилла" занимает третье место с 39 баллами.

3 января "Астон Вилла" примет на своём поле "Ноттингем Форест", а "Арсенал" сыграет на выезде против "Борнмута".

Отметим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов. Команды встретятся 28 января 2026 года в Лондоне. Ранее, 20 января, алматинский клуб в Астане сыграет против бельгийского "Брюгге".

