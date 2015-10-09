Четыре громких имени в списке "Ливерпуля": мерсисайдцы готовят усиление

"Ливерпуль" намерен серьёзно обновить оборону и уже определился с кандидатами на усиление защитной линии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.
По информации источника, в сферу интересов мерсисайдцев входят Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии", Алессандро Бастони из "Интера", Мурилло из "Ноттингем Форест" и Жюль Кунде, представляющий "Барселону".
🚨#Liverpool Liverpool have included Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Murillo (Nottingham Forest), Alessandro Bastoni (Inter) and Jules Koundé (Barcelona) on their centre-back shortlist. 📞 The Reds are closely monitoring several of Europe's top defenders as they look to strengthen their back line. 🔄 Schlotterbeck, Murillo, Bastoni and Koundé are all being assessed as Liverpool evaluate different options in the market. ⏳ Liverpool are expected to make significant moves in the centre-back department in upcoming transfer windows.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 27, 2026
Руководство английского клуба планирует активно работать над укреплением обороны в ближайшие трансферные окна.
После восьми туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама