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Англия
27 октября 17:13
 

Четыре громких имени в списке "Ливерпуля": мерсисайдцы готовят усиление

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Четыре громких имени в списке "Ливерпуля": мерсисайдцы готовят усиление ©Depositphotos.com/halocraft

"Ливерпуль" намерен серьёзно обновить оборону и уже определился с кандидатами на усиление защитной линии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

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"Ливерпуль" намерен серьёзно обновить оборону и уже определился с кандидатами на усиление защитной линии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

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По информации источника, в сферу интересов мерсисайдцев входят Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии", Алессандро Бастони из "Интера", Мурилло из "Ноттингем Форест" и Жюль Кунде, представляющий "Барселону".

Руководство английского клуба планирует активно работать над укреплением обороны в ближайшие трансферные окна.

После восьми туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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