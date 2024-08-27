Чемпион Европы согласился перейти в "Ливерпуль"

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Федерико Кьеза дал согласие на переход в английский "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

"Как стало известно, Кьеза после предварительных переговоров выразил полную готовность присоединиться к "Ливерпулю". Он воодушевлен этой возможностью, и контрактные вопросы не станут проблемой", - написал журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "Ювентус" хочет получить за Кьезу 15 миллионов евро. Работа над сделкой продолжается.

Ранее главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта подтвердил, что Кьеза больше не входит в планы клуба. Сообщалось, что интерес к итальянцу проявляют лондонские "Тоттенхэм" и "Челси", а также каталонская "Барселона".

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26-летний Кьеза выступает за "Ювентус" с 2020 года, выиграв за это время два Кубка Италии и Суперкубок страны. В минувшем сезоне форвард провел за туринскую команду 37 матчей и забил 10 мячей. Его контракт истекает следующим летом.

В составе сборной Италии Кьеза стал чемпионом Европы 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 35 миллионов евро.