"Челси" выбрал нового тренера. Известны детали контракта

Стало известно, кто в ближайшее время возглавит "Челси". Ранее пост главного тренера покинул аргентинец Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "синих" станет Энцо Мареска. Контракт с итальянским специалистом будет подписан в ближайшее время до июня 2029 года. При этом "Челси" выплатит "Лестеру" компенсацию за досрочное расторжение с тренером соглашения, рассчитанного до 2026 года.

Как минимум пять помощников покинут "Лестер" и войдут в штат Марески, включая бывшего голкипера "Челси" Вильфредо Кабальеро.

Напомним, "Лестер" вернулся в АПЛ через год после вылета. Подопечные Марески выиграли Чемпионшип.

"Челси", в свою очередь, финишировал на шестом месте.