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"Челси" установил рекорд АПЛ перед матчем с "Астаной"

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"Челси" установил рекорд АПЛ перед матчем с "Астаной" ©x.com/ChelseaFC

Лондонский "Челси" чинил разгром "Саутгемптону" в матче АПЛ, одержав уверенную победу со счетом 5:1, сообщают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" чинил разгром "Саутгемптону" в матче АПЛ, одержав уверенную победу со счетом 5:1, сообщают Vesti.kz.

Уже к 34-й минуте "синие" трижды поразили ворота соперника, а вскоре "святые" остались в меньшинстве, что лишь усугубило их положение.

Команда Энцо Марески не упустила возможность развить успех и добавила еще два гола во втором тайме. Причем счет мог быть еще более внушительным: согласно данным Opta, "Челси" установил рекорд для гостевых команд по ожидаемым голам (xG) в одном матче АПЛ - 5,29. Этот показатель фиксируется с сезона 2008/09.

Сейчас на счету "Челси" 31 гол после 14 туров - лучший результат среди всех клубов Премьер-лиги в текущем сезоне. Команда Марески уверенно демонстрирует не только результативность, но и амбиции бороться за вершину чемпионата.

Напомним, 12 декабря в рамках общего этапа Лиги конференций "Челси" сыграет в Алматы с "Астаной".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити 14 8 2 4 25-19 26
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
6 Ноттингем Форест 14 6 4 4 16-16 22
7 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
8 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
9 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
10 Ньюкасл Юнайтед 14 5 5 4 17-17 20
11 Манчестер Юнайтед 14 5 4 5 17-15 19
12 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
17 Кристал Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5

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