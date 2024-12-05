"Челси" установил рекорд АПЛ перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" чинил разгром "Саутгемптону" в матче АПЛ, одержав уверенную победу со счетом 5:1, сообщают Vesti.kz.

Уже к 34-й минуте "синие" трижды поразили ворота соперника, а вскоре "святые" остались в меньшинстве, что лишь усугубило их положение.

Команда Энцо Марески не упустила возможность развить успех и добавила еще два гола во втором тайме. Причем счет мог быть еще более внушительным: согласно данным Opta, "Челси" установил рекорд для гостевых команд по ожидаемым голам (xG) в одном матче АПЛ - 5,29. Этот показатель фиксируется с сезона 2008/09.

Сейчас на счету "Челси" 31 гол после 14 туров - лучший результат среди всех клубов Премьер-лиги в текущем сезоне. Команда Марески уверенно демонстрирует не только результативность, но и амбиции бороться за вершину чемпионата.

Напомним, 12 декабря в рамках общего этапа Лиги конференций "Челси" сыграет в Алматы с "Астаной".