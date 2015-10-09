Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
"Челси" сотворил камбэк с 0:2 в АПЛ

"Челси" сотворил камбэк с 0:2 в АПЛ

Футболисты "Ньюкасла" и "Челси" не смогли выявить сильнейшего в 17-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась со счётом 2:2. "Синие" по ходу игры уступали 0:2, но после перерыва смогли отыграть два мяча и уйти от поражения.

У хозяев дубль оформил Ник Вольтемаде (4-я минута, 20-я). В составе гостей голы забили Рис Джеймс (49-я) и Жоао Педро (66-я).

"Челси" с 29 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, тогда как "Ньюкасл" с 23 баллами располагается на 11-й строчке.

26 декабря "Ньюкасл" сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед", а 27-го числа "Челси" примет дома "Астон Виллу".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 152 человек

