"Челси" сотворил камбэк с 0:2 в АПЛ

Футболисты "Ньюкасла" и "Челси" не смогли выявить сильнейшего в 17-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась со счётом 2:2. "Синие" по ходу игры уступали 0:2, но после перерыва смогли отыграть два мяча и уйти от поражения.

У хозяев дубль оформил Ник Вольтемаде (4-я минута, 20-я). В составе гостей голы забили Рис Джеймс (49-я) и Жоао Педро (66-я).

"Челси" с 29 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, тогда как "Ньюкасл" с 23 баллами располагается на 11-й строчке.

26 декабря "Ньюкасл" сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед", а 27-го числа "Челси" примет дома "Астон Виллу".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!