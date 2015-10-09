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"Челси" собрался подписать лучшего бомбардира сборной США на ЧМ-2026

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"Челси" собрался подписать лучшего бомбардира сборной США на ЧМ-2026 ©instagram.com/usmnt

Лондонский "Челси" нацелился на нападающего "Монако" Фоларина Балогуна, сообщают Vesti.kz со ссылкой на  CaughtOffside.

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Лондонский "Челси" нацелился на нападающего "Монако" Фоларина Балогуна, сообщают Vesti.kz со ссылкой на  CaughtOffside.

24-летний форвард уже проинформировал руководство клуба о желании сменить команду в летнее трансферное окно, рассчитывая получить новый вызов в карьере.

В "Монако" не исключают продажу американского футболиста, однако готовы отпустить его лишь за внушительную сумму. По данным источника, монегаски оценивают своего бомбардира в 50–55 миллионов евро.

При этом "Челси" придётся выдержать серьёзную конкуренцию: интерес к игроку также проявляют "Ньюкасл Юнайтед", дортмундская "Боруссия", "Ювентус" и "Барселона".

Высокий спрос на Балогуна объясняется его ярким сезоном-2025/26. В составе "Монако" нападающий продемонстрировал впечатляющую результативность, записав на свой счёт 19 забитых мячей и пять голевых передач во всех турнирах.

На ЧМ-2026 американец забил два гола своей национальной команды из восьми. Сейчас он лидирует в сборной США по голам на домашнем мундиале.

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