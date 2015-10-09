Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 13:13
 

"Челси" собрался купить звёздного партнёра Модрича и подготовил 75 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Челси" собрался купить звёздного партнёра Модрича и подготовил 75 миллионов ©ФК "Милан"

Нападающий итальянского "Милана" Рафаэль Леау может продолжить карьеру в лондонском "Челси", передают Vesti.kz со ссылкой на Fussballdaten.

Поделиться

Нападающий итальянского "Милана" Рафаэль Леау может продолжить карьеру в лондонском "Челси", передают Vesti.kz со ссылкой на Fussballdaten.

По данным источника, "синие" готовы заплатить за трансфер португальского нападающего 75 миллионов евро. "Челси" сделал Леау своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 26-летний Леау принял участие в 13 встречах с учетом всех турниров, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт португальца с "Миланом", за который играет также Лука Модрич, рассчитан до июня 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.


Летом этого года к "Челси" должен присоединиться казахстанский нападающий Дастан Сатпаев. Сейчас он выступает за алматинский "Кайрат".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 00:30   •   не начат
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Фулхэм
Ничья
Челси
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!