"Челси" собрался купить звёздного партнёра Модрича и подготовил 75 миллионов

Нападающий итальянского "Милана" Рафаэль Леау может продолжить карьеру в лондонском "Челси", передают Vesti.kz со ссылкой на Fussballdaten.

По данным источника, "синие" готовы заплатить за трансфер португальского нападающего 75 миллионов евро. "Челси" сделал Леау своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 26-летний Леау принял участие в 13 встречах с учетом всех турниров, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт португальца с "Миланом", за который играет также Лука Модрич, рассчитан до июня 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Летом этого года к "Челси" должен присоединиться казахстанский нападающий Дастан Сатпаев. Сейчас он выступает за алматинский "Кайрат".

