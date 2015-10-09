"Челси" Сатпаева официально объявил о трансфере дорогостоящего новичка

Лондонский "Челси" официально сообщил о подписании 21-летнего итальянского правого защитника Марко Палестры, передают Vesti.kz.

Контракт до 2033 года

Палестра перебрался в "Челси" из "Аталанты". По информации СМИ, сумма сделки составила около 55 миллионов евро.

Футболист подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом, рассчитанный до лета 2033 года.

Провёл прошлый сезон в аренде

Минувший сезон защитник провёл в составе "Кальяри" на правах аренды. В рамках чемпионата Италии он сыграл 37 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

В новом сезоне Палестра станет одним из новичков команды Хаби Алонсо, которая стартует в английской премьер-лиге (АПЛ) 21 августа домашним матчем против "Фулхэма".

We are delighted to announce the signing of Italian defender, Marco Palestra! ✍️ pic.twitter.com/nUGCFEBC8O — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2026

Новый одноклубник Сатпаева

Напомним, с нового сезона цвета "Челси" будет защищать и 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Молодой форвард уже прибыл на тренировочную базу лондонского клуба и приступил к адаптации.

Официальная презентация казахстанца состоится в августе, когда ему исполнится 18 лет и его контракт с английским грандом вступит в силу.

Ранее также появилось видео первой тренировки Сатпаева в расположении "Челси".

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